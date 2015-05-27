Абромавичус очікує закону про держзакупівлі в червні – без нього не буде грошей від ЄС

Про це він заявив на презентації реформи держзакупівель в Києві. «Ми підготували законопроект про держзакупівлі. Очікуємо, що вже на наступній пленарній сесії він буде прийнятий Верховною Радою. В принципі це досить стислі терміни, дуже амбітні і дуже оптимістичні. Але ця реформа підтримується суспільством, органами державної влади, Євросоюзом», - сказав міністр.

Також Абромавичус зазначив, що в рамках пілотного проекту електронних держзакупівель уряду вдалося досягти значної економії. «Вже зараз ми економимо 12-20% на кожному тендері, що бере участь в пілотному проекті», - підкреслив голова Мінекономрозвитку.

Глава делегації ЄС з питань держзакупівель Жан-Ів Мюйй сказав на прес-конференції в Києві, що впровадження системи державних закупівель на електронних платформах є однією з умов надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу.

«Впровадження системи електронних державних закупівель буде однією з умов надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги, пакет якої схвалений Євросоюзом», - сказав Мюйй.

При цьому він підкреслив, що Україні не слід переоцінювати роль електронних держзакупівель. Зокрема, критерій найнижчої ціни як одна з цілей впровадження системи держзакупівель в Україні не є єдино достатнім з точки зору законодавства ЄС. За словами Мюйя, електронні держзакупівлі повинні вирішити питання прозорості самої процедури проведення тендерів та залучення якомога більшої кількості учасників торгів.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало дерегуляційний законопроект про державні закупівлі. Відповідно до законопроекту, поріг застосування повної бюрократичної процедури закупівель товарів і послуг буде збільшено в два рази - до 200 тис. грн, а робіт - до 1,2 млн грн з порогу в 1 млн грн., який діяв раніше. При цьому допорогові закупівлі проводитимуться в електронному форматі.

Крім того, дія закону не поширюватиметься на послуги міжнародних фінансових організацій, учасником яких є Україна, що спростить їх діяльність і прискорить реалізацію проектів. Також документ передбачає кардинальне зменшення моніторингу держзакупівель, який включатиме лише перевірку відповідності річному плану закупівель, обов'язковому для публікації на сайті уповноваженого органу, а також перевірку необхідної документації, список якої значно зменшиться.