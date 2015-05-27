Гривня зміцнилася на міжбанку до 21,10 за долар
12:45, 27 травня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,92/23,20 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 21,0418 грн/дол. / Фото dt.ua
У середу, 27 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 20,90/21,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,92/23,20 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4100/0,4150 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 21,0418 грн/дол., до цієї години укладена 41 угода на суму 17,10 млн дол.
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