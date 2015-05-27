Долар у Росії через великий попит на валюту зріс вище 51 рубля

Долар у середу торгується вище позначки 51 рубль уперше з 12 травня на тлі спекулятивного валютного попиту паралельно купівлям валюти центробанком і в руслі світових тенденцій за зниження активності експортерів після проходження піку податкового періоду, пише Рейтер.

"На тлі скорочення пропозиції іноземної валюти з боку компаній-експортерів учасники ринку виявляють більший інтерес до купівлі долара проти рубля, особливо враховуючи збалансоване позиціонування ринку в даний момент", - йдеться в аналітичному огляді банку ВТБ Капітал.

Уранці експортери були помітні, і їх продажі валюти дозволили рублю відправити долар на сесійне дно 50,72, але далі ситуація змінилася не на користь рубля.

Читайте такожРубль падає через плани Банку Росії збільшити купівлю валютиНа 12.10 за київським часом котирування пари долар/рубль розрахунками "завтра" були вже на рівні 51,30, на дві третини відсотка вище порівняно з попереднім закриттям.

Євро на цей часуторгувався біля 56,04, на 1,1 відсотка вище за закриття вівторка.

Пік сплати податків був у понеділок (ПВКК, ПДВ і акцизи), залишився податок на прибуток, розрахунки за яким завершаться 28 травня. Корпораціям до кінця четверга треба сплатити, за різними оцінками аналітиків, 80-150 мільярдів рублів.