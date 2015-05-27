Через 4 роки приватизовані ДП зможуть реінвестувати - міністр

Про це міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко написав у блозі на ІА «Укрінформі».

Він нагадав, що за підсумками минулого року 571 підпорядковане Мінагрополітики ДП спрацювало із загальними збитками 0,5 млрд грн. Серед них діючих 96, а прибуткових - лише 20. «Треба якнайшвидше приймати політичне рішення щодо приватизації. Сьогодні їх ще можна продати і відновити виробництво. Але вже за пару років там не буде, що паювати і приватизувати. Тоді програють і держава, і колективи», - написав Павленко.

Цього року на приватизацію планується запропонувати 150-180 аграрних ДП. За розрахунками міністерства, за умови конкурентної приватизації за 3-4 роки вони здатні вийти на рівень окупності та зможуть реінвестувати. Економічний ефект лише від приватизації вказаних ДП може скласти близько 600 млн грн. «Ці активи мають приносити державі користь. Це можливо лише через роздержавлення. Ми стоїмо на порозі відкриття європейського ринку для українських товарів. Більший прибуток отримає той, хто першим посяде ще вільні на українському ринку ніші», - вважає міністр.