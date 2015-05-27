Кабмін для отримання грошей від ЄС має вже у вересні підготувати проект бюджету-2016

Україна отримає кредитну допомогу ЄС у розмірі 1,8 млрд євро тільки за умови виконання низки реформ.

Як пише ЄвроПравда, про це йдеться в тексті меморандуму, підписаному минулого тижня в Ризі.

Як випливає з документа, перші 600 млн євро допомоги будуть виділені без додаткової перевірки.

Що стосується останніх двох траншів, то для їх отримання українська влада повинна продемонструвати успіх у реалізації ряду реформ.

Зокрема, українська влада зобов'язалася внести проект держбюджету на 2016 рік до Верховної ради в середині вересня, після чого опублікувати його в інтернеті.

Також для підвищення бюджетної стабільності ЄС вимагає обмежити кількість поправок до держбюджету.

Окрім того, в тексті документа міститься вимога про обов'язкову публікацію умов і ходу всіх держзакупівель, а також введення системи електронних торгів.

Читайте такожУкраїна отримала перші 100 млн євро допомоги від ЄСВодночас, як зазначається в меморандумі, уряд зобов'язався знизити обсяг заборгованості за неповерненим ПДВ, не використовуючи при цьому ПДВ-облігації.

І врешті - ЄС наполягає на радикальній реформі держслужби.

Разом з тим, документ передбачає, що починаючи з червня українська влада повинна щомісяця надавати Єврокомісії дані про макроекономічної ситуації, про обсязі ресурсів і заборгованостей, а також про хід реалізації кожної із зазначених у меморандумі реформ.