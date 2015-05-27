Кабмін для отримання грошей від ЄС має вже у вересні підготувати проект бюджету-2016
ЄС вимагає обмежити кількість поправок до держбюджету.
Україна отримає кредитну допомогу ЄС у розмірі 1,8 млрд євро тільки за умови виконання низки реформ.
Як пише ЄвроПравда, про це йдеться в тексті меморандуму, підписаному минулого тижня в Ризі.
Як випливає з документа, перші 600 млн євро допомоги будуть виділені без додаткової перевірки.
Що стосується останніх двох траншів, то для їх отримання українська влада повинна продемонструвати успіх у реалізації ряду реформ.
Зокрема, українська влада зобов'язалася внести проект держбюджету на 2016 рік до Верховної ради в середині вересня, після чого опублікувати його в інтернеті.
Також для підвищення бюджетної стабільності ЄС вимагає обмежити кількість поправок до держбюджету.
Окрім того, в тексті документа міститься вимога про обов'язкову публікацію умов і ходу всіх держзакупівель, а також введення системи електронних торгів.
Читайте такожУкраїна отримала перші 100 млн євро допомоги від ЄСВодночас, як зазначається в меморандумі, уряд зобов'язався знизити обсяг заборгованості за неповерненим ПДВ, не використовуючи при цьому ПДВ-облігації.
І врешті - ЄС наполягає на радикальній реформі держслужби.
Разом з тим, документ передбачає, що починаючи з червня українська влада повинна щомісяця надавати Єврокомісії дані про макроекономічної ситуації, про обсязі ресурсів і заборгованостей, а також про хід реалізації кожної із зазначених у меморандумі реформ.