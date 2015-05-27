Кабмін підтримав законопроект про реформу держзакупівель
14:41, 27 травня 2015Фінанси
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Абромавичус обіцяє більше конкурентності, прозорості, менше корупції, економію коштів.
Уряд змінює систему держзакупівель / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України підтримав дерегуляційний законопроект про державні закупівлі.
Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на своїй сторінці у Twitter.
Читайте такожКабмін для отримання грошей від ЄС має вже у вересні підготувати проект бюджету-2016«Кабмін підтримав законопроект про держзакупівлі. Більше конкурентності, прозорості, менше корупції, економія коштів», - написав він.
Кабмин поддержал законопроект про Гос Закупки.Больше конкурентности, прозрачности, меньше коррупции, экономия средств pic.twitter.com/tkLUifbrA5
— Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) 27 Травень 2015
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