Кабмін підтримав законопроект про реформу держзакупівель

Кабінет міністрів України підтримав дерегуляційний законопроект про державні закупівлі.

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на своїй сторінці у Twitter.

Читайте такожКабмін для отримання грошей від ЄС має вже у вересні підготувати проект бюджету-2016«Кабмін підтримав законопроект про держзакупівлі. Більше конкурентності, прозорості, менше корупції, економія коштів», - написав він.