Forbes розповів про гроші ВЕБу, вкладені у передвиборчу кампанію Тимошенко

Про це пише журнал Forbes із посиланням на джерело, близьке до керівництва одного з російських держбанків, повідомляє російський РБК.

За даними джерела, Внешэкономбанк заплатив приблизно $1 млрд за контрольний пакет одного з найбільших металургійних холдингів України – "Індустріального союзу Донбасу" (ІСД).

Угода з продажу 50% плюс 2 акції ІСД групі російських інвесторів на чолі з колишнім співвласником Evraz Group Олександром Катуніним відбулася в січні 2010 року. Її деталі не розкривалися, було лише відомо, що ВЭБ виступив у якості сторони, яка фінансує.

Як розповідає співрозмовник видання, перед виборами в Україні Володимир Путін і Юлія Тимошенко восени 2009 року зустрілися в Ялті; припускають, що у цей період і було досягнуто домовленості про продаж контрольного пакета в ІСД.

"Зустріч (тодішніх) прем'єрів пройшла напередодні президентських виборів на Україні, а Путін підтримував Тимошенко. Частиною цієї підтримки були угоди щодо газу й отримання ВЭБом контролю в ІСД", - повідомило Forbes джерело, близьке до керівництва одного з російських держбанків.

Про цю угоду раніше багато писали українські ЗМІ, оцінюючи її в $1,2 млрд (із них на кампанію Тимошенко, за їхніми даними, пішло $400 млн).

Зокрема, УНІАН відзначав можливість безпосередньої участі в операції Володимира Путіна (у 2010 році він був головою наглядової ради ВЕБу) і Тимошенко: «Продаж таких великих активів в основній галузі держави просто не могла відбутися без відома глави уряду».

Незадовго до укладання угоди Фонд національного добробуту (РФ) позапланово розмістив на депозиті у ВЭБі $2 млрд, зазначає Forbes. Аналітики оцінювали суму, сплачену російськими інвесторами за контрольний пакет ІСД, приблизно у стільки ж.

Співвласниками ІСД у цей час є бізнесмени Сергій Тарута та Олег Мкртчан (володіють частками по 24,99%), пише Forbes, опираючись на дані системи розкриття інформації СПАРК і кіпрських реєстрів.

Тарута і ще один екс-акціонер холдингу, колишній заступник губернатора Донецької області Віталій Гайдук (володів 38,7%), у період укладання угоди були радниками Тимошенко "і могли зайняти високі посади в уряді у випадку її перемоги", зазначає Forbes.

Сама Тимошенко відмовилася коментувати можливість фінансування її кампанії ВЭБом. "Юлія Володимирівна не спілкується з російськими ЗМІ, доки наші країни перебувають у стані війни", - заявила її представник Марина Сорока.

Тарута заперечує використання грошей від продажу ІСД у політичних цілях. "Тимошенко про угоду нічого не знала, ми нікому не повідомляли. Лише в грудні 2009 року ми проінформували про неї наших кредиторів", - стверджує він.

За словами Тарути, перемога Януковича могла створити складнощі власникам ІСД: "Ми розуміли, що нам потрібно було захиститися від Януковича, російські партнери могли забезпечити нам цей захист".

За даними джерел Forbes, ВЭБ планує побільшати частку в ІСД шляхом придбання частки Мкртчана, щоб мати можливість знизити вплив Тарути.

Усього в українську металургію ВЭБ вклав близько $8 млрд (цю цифру у 2013 році озвучував голова ВЭБу Володимир Дмитрієв).

Крім $1-2 млрд, які, за різним даними, витратили на купівлю ІСД, банк витратив 850 млн на придбання акцій "Запоріжсталі" (основний акціонер – бізнесмен Ринат Ахметов).

На покриття боргів підприємств, які входять у ІСД, пішло $1,4 млрд, ще $500 млн – на короткострокові заборгованості, $2,6 млрд – на фінансування поточних зобов'язань. Викуп боргів холдингу обійшовся ВЭБу в $1 млрд.

Збитковою для ВЭБу виявилася інвестиція в Проінвестбанк, 75% акцій якого держкорпорація придбала у 2008 році за $250 млн.

Представник Тимошенко Марина Сорока заявила "Українській правді", що такої публікації у "Форбсі" немає і російське РБК написало неправду. Але агенція УНІАН, ознайомившись з pdf-версією журналу за червень 2015 року, знайшла відповідну статтю. Ця стаття називається "Небоевые потери" за авторства Олени Зубової, Ігоря Попова і Орхана Джемаля.