Фонд гарантування почав ліквідацію «Імексбанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 27 травня почав процедуру ліквідації «Імексбанку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, процедура ліквідації триватиме 1 рік - до 26 травня 2016 року включно, ліквідатором банку призначено Юрія Северина.

Фонд повідомив, що вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня публікації інформації про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку в газеті «Голос України».

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування продовжив термін тимчасової адміністрації в неплатоспроможному «Імексбанку» на 1 місяць – до 26 травня включно.

Тимчасову адміністрацію було введено в «Імексбанк» 27 січня на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

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У 2014 році Національний банк видав «Імексбанку» кредити на 795 млн грн, у тому числі останній кредит було видано незадовго до введення тимчасової адміністрації, в грудні минулого року.

«Імексбанк» (Одеса) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. У липні 2014 року основний акціонер банку, народний депутат і член парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності Леонід Климов, знизив свою участь у статутному капіталі банку до 36,7917% з 41,0608%.