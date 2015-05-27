Яценюк наказав прибрати "чиновницькі руки" з системи держзакупівель

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в середу, 27 травня, доручив міністру економічного розвитку і торгівлі Айварасу Абромавичусу та голові Антимонопольного комітету Юрію Терентьєву розробити спільну позицію щодо лібералізації контролю державних закупівель та усунення втручання чиновників у бізнес-процеси.

«Я вважаю, що голові Антимонопольного комітету, так само, як і вам (Абромавичусу – УНІАН) треба приділити велику увагу кадровому складу саме тих департаментів, які відповідають за держзакупівлі. Максимальні електронні закупівлі. Руки прибирати чиновницькі звідти», – сказав прем'єр.

Також Яценюк доручив голові Мінекономрозвитку заручитися підтримкою парламенту перед розглядом дерегуляційного закону про держзакупівлі.

Читайте такожКабмін підтримав законопроект про реформу держзакупівель«Потрібно також отримати підтримку парламенту в цьому питанні. Тому вам потрібно буде з ними працювати і пояснювати необхідність невідкладного прийняття змін до закону про держзакупівлі», - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 27 травня підтримав дерегуляційний законопроект про державні закупівлі.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що цей законопроект підтримують всі гілки влади, і він сподівається на його прийняття найближчим часом.