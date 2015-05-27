Місія МВФ поїде з України наприкінці цього тижня

Оціночна \місія ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду, яка працює в Києві з 12 травня, залишить Україну до кінця тижня, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ми з ними вже два тижні працюємо, і вони планують виїхати наприкінці місяця – 29 або 30», - сказала вона.

При цьому Яресько зазначила, що дата засідання Ради директорів Фонду, який повинен розглянути доповідь оціночної місії, поки що не визначена. «У нас є поки що набір попередніх заходів, які ми повинні виконати до того, як вони призначать дату засідання», - сказала міністр.

Читайте такожКабмін хоче найближчим часом провести прямі переговори з кредиторамиЯк повідомляв УНІАН, 12 травня в Україну прибула місія МВФ, яка, як очікується, сформує доповідь про економічний стан України та виконання країною Меморандуму про співпрацю в частині фінансової стабілізації та проведення переговорів про реструктуризацію частини боргу. Доповідь буде представлено на засіданні Ради директорів МВФ, яка у свою чергу ухвалить рішення щодо виділення нашій країні другого кредитного траншу в обсягу 1,7 млрд дол.

Перший транш Україна отримала одразу після схвалення програми - в березні. Його розмір становив 5 млрд дол. Засідання Ради відбудеться орієнтовно наприкінці червня.