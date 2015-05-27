Гривня на міжбанку знизилася до 21,20 за долар
18:38, 27 травня 2015Фінанси
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Українська валюта знизилася порівняно з денними показниками, але зросла порівняно з учорашнім закриттям.
REUTERS
У середу, 27 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,95/21,20, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,73/23,00, до російського рубля – на рівні 0,4050/0,4100.
Читайте такожУкраїнці за місяць продали валюти на $205 мільйонів більше, ніж купилиЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,0413 грн/дол.,на цей час укладено 534 угоди на 396,59 млн дол.
Як повідомляв УНІАН, гривня на міжбанку сьогодні вдень піднімалася до 21,10 за долар.
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