Гривня на міжбанку знизилася до 21,20 за долар

У середу, 27 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,95/21,20, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,73/23,00, до російського рубля – на рівні 0,4050/0,4100.

Читайте такожУкраїнці за місяць продали валюти на $205 мільйонів більше, ніж купилиЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,0413 грн/дол.,на цей час укладено 534 угоди на 396,59 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, гривня на міжбанку сьогодні вдень піднімалася до 21,10 за долар.