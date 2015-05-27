Держборг України за місяць зріс на 2,3 мільярда доларів

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 квітня 2015 року становила 67,347 млрд дол., що на 2,322 млрд дол., або на 3,6% більше за показник на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривнєвому еквіваленті в квітні знизилася на 107 млрд грн, або на 7% - до 1,417 трлн грн.

З початку року державний і гарантований державою борг в іноземній валюті знизився на 2,447 млрд дол., або на 3,5%, у той час як у гривнєвому еквіваленті показник зріс на 316 млрд грн, або на 28,7%.

Читайте такожКабмін хоче найближчим часом провести прямі переговори з кредиторамиЯк повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України в березні зріс на 6,906 млрд дол., або на 11,88%, - до 65,025 млрд дол., у гривнєвому еквіваленті знизився на 90 млрд грн, або на 5,58%, до 1,524 трлн грн.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% до 69,794 млрд дол. у валюті, зріс у 1,9 раза до 1,101 трлн грн у гривнєвому еквіваленті.