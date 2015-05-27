Економісти погіршують прогнози і припускають падіння ВВП Росії за місяць на 4,3%

Якщо минулого тижня заступник голови Мінекономрозвитку Олексій Ведєв повідомив, що ВВП Росії у квітні міг скоротитися в річному обчисленні відразу на 4%, то, за розрахунками експертів ВЭБа, падіння становило відразу 4,3%, пише РБК.

Таким чином, ВВП Росії скорочується протягом усіх перших чотирьох місяців 2015 року. При цьому в квітні його падіння помітно прискорилося — ще в березні темпи не перевищували 3,3%. Порівняно з березнем 2015 року обсяг квітневого ВВП скоротився на 0,6%, що в півтора рази перевищує темпи падіння попереднього місяця. У цілому за січень-квітень 2015 року ВВП Росії, за підрахунками ВЭБа, скоротився на 2,5%.

Прискорення спаду ВВП у ВЭБі пояснюють погіршенням показників промисловості, транспорту та фінансового сектора, а також негативною динамікою експортних мит, яка підтримувала ВВП у перші місяці року.

Читайте такожМВФ очікує падіння ВВП Росії на 3,4% цьогоріч «Посилення спаду у квітні вказує на те, що нижня точка кризи ще не пройдена», — наводяться в індексі ВЭБа слова головного економіста Внешэкономбанка, колишнього заступника голови Мінекономрозвитку Андрія Клепача.

За його словами, головною проблеммою для економіки зараз є скорочення споживчих витрат росіян, які змушені затягувати паски у зв'язку з падінням доходів та реальної заробітної плати. Однак скорочення споживчих витрат не єдиний негативний фактор.

«Якщо в першому кварталі ми спостерігали істотне зростання бюджетних витрат, і насамперед витрат на оборону, то у квітні динаміка цих витрат стала негативною. Судячи з усього, це стало одним із чинників зниження випуску машинобудівних виробництв. Також вичерпується позитивний ефект, пов'язаний зі зростанням експорту нафти і нафтопродуктів у перші місяці року. Відтік капіталу з приватного сектора також прискорився і становив близько $12 млрд проти $8 млрд у березні. Ці тенденції вказують на зростання ризиків прискорення спаду інвестиційної активності найближчими місяцями», — зазначає Клепач.