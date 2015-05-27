Нацбанк підвищив курс гривні майже на 40 копійок
20:02, 27 травня 2015Фінанси
298
Долар США за офіційним курсом коштує 21,04 гривні.
REUTERS
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк установив на 28 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США – 2104.1285 (27 травня – 2142.3472);
100 євро – 2285.7148 (27 травня – 2340.7286);
10 російських рублів – 4.1243 (27 травня – 4.2573).
Читайте такожНацбанк оголосив про стабілізацію валютного ринку і налаштувався на зниження інфляціїЯк повідомляв УНІАН, гривня сьогодні закрила міжбанк на рівні 21,20 за долар. Таким чином, українська валюта знизилася порівняно з денними рівнями (21,10), але зросла порівняно зі вчорашнім закриттям (21,30).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter