СБУ повернула всі вилучені при обшуку в UniCredit Bank документи

Про це банк повідомив на офіційному сайті з посиланням на заяву першого заступника голови правління банку Тамари Савощенко.

«СБУ вирішила повернути всі вилучені в банку документи. UniCredit Bank задоволений таким рішенням СБУ і вважає інцидент вичерпаним», - йдеться в повідомленні.

Банк наголошує, що завжди готовий на вимогу влади надати у встановлені терміни всю інформацію, необхідну для розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України 25 травня провела обшуки в приміщеннях UniCredit Bank у Києві на предмет можливого фінансування тероризму клієнтами банку.

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За інформацією СБУ, обшук проводився в рамках розслідування справи за фактом тероризму, і процесуальні дії проводяться для припинення можливого фінансування терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» проти юридичних і фізичних осіб, які використовували рахунки банку для терористичної діяльності.

26 травня Національний банк України, коментуючи обшуки в приміщеннях UniCredit Bank в Києві за участю Служби безпеки, повідомив, що банк працює в штатному режимі, є стабільно працюючим банком України і виконує всі нормативи і зобов'язання.