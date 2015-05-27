Україна може отримати від США кредитних гарантій ще на $1 мільярд до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Вашингтоні під час виступу в Інституті Брукінгса (Трансляція виступу здійснювалася на сайті інституту - УНІАН).

Зокрема, віце-президент США зазначив, що в міру того, як українська влада зберігатиме відданість проведенню реформ, доти Сполучені Штати підтримуватимуть Україну.

При цьому він нагадав, що минулого року його країна прийняла рішення про надання Україні кредитних гарантій на суму в 1 млрд доларів.

"Також на один мільярд доларів кредитних гарантій було підписано угоду цього місяця, і потенційна можливість щодо ще одного мільярду зберігається в кінці цього року, якщо Україна продовжить рухатись шляхом реформ", - сказав Байден.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня уряд України підписав угоду з урядом США про отримання нашою країною кредитних гарантій на 1 млрд дол.

Наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів обсягом 2 млрд дол.

Міністр фінансів США Джейкоб Лью заявляв, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектора, покращення ділового клімату.

Надання державних гарантій від уряду США стало не першим подібним кроком стосовно України. У квітні 2014 року Конгрес і Сенат США вже приймали рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Влітку 2014 року Україна розмістила суверенні бонди під гарантії уряду США на 1 млрд дол.