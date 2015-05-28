Moody's прогнозує падіння ВВП Росії цього року на 3%

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує скорочення економіки Росії на 3,0 відсотка поточного року і нульове зростання у 2016 році.

Як пише Рейтер, про це йдеться у звіті Moody's.

Агентство очікує, що російський ВВП продовжить скорочуватися у другому і третьому кварталах 2015 року на тлі зменшення бюджетних стимулів після падіння на 1,9 відсотка в першому кварталі.

Російське міністерство економіки прогнозує скорочення ВВП у 2015 році на 2,8 відсотка, опитані Рейтер аналітики - на 4,1 відсотка.

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Moody's вважає, що середньотерміновий прогноз зростання економіки РФ затьмарено слабкими інвестиційними перспективами, які погіршені санкціями щодо компаній нафтогазового сектора.

Прогноз зміни рейтингів Росії, які зараз перебувають на рівні "Ва1", враховує незвичайно високу невизначеність прогнозів щодо економіки і держборгу, повідомило Moody's. Прогноз зміни рейтингів - негативний.