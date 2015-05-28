Економіка Росії впадає в довгостроковий негативний тренд - глава Сбербанку РФ

Глава Сбербанку Росії Герман Греф не бачить джерел зростання, щоб переламати тренд падіння російської економіки. Про це він заявив в інтерв'ю «Ведомостям».

«У мене поки оптимістичного прогнозу немає, хоча такого різкого обвалу, як чекали, не сталося. 2015-2016 роки будуть не простими для економіки в цілому і для банківського сектора зокрема. Сперечатися про глибину падіння — безглузде заняття. На 4% або на 3% — не так принципово. Важливо інше: ми впадаємо в довгостроковий негативний тренд», — вважає глава Сбербанку.

Він також сказав, що не бачить джерел зростання, які дозволили б з цього тренда вийти. "Якщо не брати до уваги надію, що знову зростуть ціни на нафту і все буде як раніше. Але навіть якщо зростуть ціни на нафту, проблеми не вирішаться. І в 2013 р., коли були зовсім інші ціни на нафту, радісною картинки ми не бачили", - сказав він.

Читайте такожУ Росії почалося вибухове зростання соціальних дефолтів За його даними, за підсумками квітня зафіксовано фронтальне падіння макропоказників: падіння роздрібних продажів до 9,8% в річному вираженні, інвестицій — до 4,8%, промисловості — до 4,5%, ВВП — до 4% в річному вираженні. Дефіцит федерального бюджету досяг 4,4% ВВП, а банківський сектор знову вийшов в мінус.

Він також пояснив, що поточний ефект досягнуто за рахунок накопичених інвестицій і резервів, однак падіння попиту, падіння реальних доходів населення і держави говорять про те, що в найближчі два роки ситуація навряд чи різко зміниться.