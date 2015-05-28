Фонд гарантування оголосив аукціон із продажу нерухомості «Брокбізнесбанку» Курченка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив аукціон із продажу активів на балансі ліквідованого «Брокбізнесбанку», що раніше належав власнику групи компаній ВЕТЕК Сергію Курченку.

За інформацією на сторінці фонду в соціальній мережі Facebook, продаж активів відбудеться на електронній торговельній площадці Української універсальної біржі.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" оголошує аукціон з продажу... Posted by Фонд гарантування вкладів фізичних осіб on 28 травня 2015 р.

Фонд гарантування вкладів анонсував майбутній продаж нерухомості «Брокбізнесбанку» 20 травня.

За інформацією фонду, на цей банк і банк «Форум», що раніше належав народному депутату Вадиму Новінському, припадає найбільший сегмент нерухомості серед неплатоспроможних банків.

Фонд повідомляв, що намагатиметься зробити продаж активів максимально відкритим, прозорим і зручним для споживачів.

Брати участь в аукціонах можуть усі бажаючі, а перелік активів до продажу доступний на сайті фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня 2014 року на підставі рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

Із 3 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація.

У травні цього року фонд подовжив термін ліквідації «Брокбізнесбанку» до 10 червня 2016 року включно.

«Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входив до групи великих банків. Основним власником банку є група ВЕТЕК Сергія Курченка.