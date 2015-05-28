Гривня на міжбанку залишилася на вчорашньому рівні - 21,20 за долар

У четвер, 28 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 20,95/21,20, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,92/23,20, до російського рубля – на рівні 0,4100/0,4150.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 21,1394 грн/дол., на цей час укладено 56 угод на суму 33,17 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,95/21,20.