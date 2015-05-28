Доходи держбюджету перевищили витрати на 8,2 мільярда гривень

Державний бюджет України за підсумками січня-квітня 2015 року зведено з профіцитом 8,201 млрд грн проти дефіциту в 6,930 млрд грн за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, зведений бюджет за цей період виконано з профіцитом 18,493 млрд грн проти 2,858 млрд грн дефіциту роком раніше.

Доходи держбюджету у січні-квітні становили 162,646 млрд грн, що на 42,091 млрд грн, або на 34,9%, більше показника за аналогічний період минулого року.

У співставних умовах, без врахування надходжень від продажу 3G-ліцензій, надходження зросли на 33,321 млрд грн, або на 27,6%.

До зведеного бюджету за цей період надійшло 198,409 млрд грн доходів, що на 46,359 млрд грн, або на 30,5%, більше минулорічного показника за аналогічний період.

Касові видатки держбюджету становили 153,306 млрд грн, що на 20,4%, або на 26,021 млрд грн, більше відповідного показника 2014 року.

Видатки зведеного бюджету становили 178,760 млрд грн, що на 15,5%, або на 24,042 млрд грн, що більше показника за 4 місяці 2014 року.

Також повідомляється, що від приватизації держмайна за січень-квітень до держбюджету надійшло 113,6 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, держбюджету України за підсумками першого кварталу 2015 року зведено з профіцитом 3,6 млрд грн, тоді як зведений бюджет за цей період зведено з дефіцитом у розмірі 272 млн грн.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту у розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, стеля держборгу на рівні 1,394 млрд грн.

Фактичний дефіцит держбюджету за 2014 рік, включаючи випуск ОВДП для компенсації різниці в тарифах місцевим бюджетам на оформлення відшкодування ПДВ, становив 78,07 млрд грн, що на 20,7% більше показника за 2013 рік.