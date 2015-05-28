В Україні з 1 червня скасовують спецпенсії - Розенко

Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року Пенсійний фонд із 1 червня 2015 року припиняє призначення спецпенсій депутатам, міністрам, суддям, прокурорам, митникам, податківцям та іншим чиновникам.

Як повідомляється на офіційному сайті Мінсоцполітики, про це в ефірі телеканалу «24» заявив міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«Затягнути зі скасуванням спецпенсій ні в кого не вийде. Це принципова позиція моя, як міністра соціальної політики, і уряду в цілому», - сказав він.

Розенко нагадав, що Закон України, прийнятий Верховною Радою у березні, передбачав, що уряд до 1 травня має внести відповідний пакет законів про пенсійну реформу, і якщо парламент до 1 червня не ухвалить цей закон, то система спецпенсій в Україні перестає існувати. «Ми виконали норму Закону і до 1 травня внесли на розгляд Верховної Ради системну пенсійну реформу, яку парламент, на жаль, досі не розглянув і не ухвалив», - зауважив голова Мінсоцполітики.

«Тому з 1 червня 2015 року Пенсійний фонд України припиняє призначати пенсії за спеціальними законами. З червня всі пенсії народним депутатам, міністрам, суддям, прокурорам, митникам, податківцям та іншим чиновникам будуть призначатися відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, як усім звичайним людям», - наголосив міністр, зауваживши, що ця норма не стосується науковців та військовослужбовців.

«Ми виконаємо цю норму закону з великим задоволенням. Це наша принципова позиція. Компромісів щодо подальшого існування ганебної системи ВІП-пенсій не буде», - наголосив Розенко.

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Як повідомляв УНІАН, у березні Верховна Рада зобов'язала Кабмін підготувати і подати до 1 травня на розгляд парламенту проект закону про призначення усіх пенсій, зокрема спеціальних (крім пенсій військовослужбовців і наукових працівників), на загальних підставах.

Кабмін виконав свої зобов'язання і 30 квітня вніс до парламенту необхідні законопроекти щодо пенсійної реформи.

Раніше міністр соцполітики Павло Розенко заявляв, що нова пенсійна реформа передбачає повне скасування з 1 січня 2016 року спеціальних пенсій і запуск з 1 січня 2017 року накопичувальної системи пенсійного страхування.

В Україні налічуються близько 13,5 млн пенсіонерів. У середині березня в Україні набув чинності закон про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, чиї пенсії перевищують 1453 грн, на 15%, а також про тимчасове скасування спецпенсій для працюючих пенсіонерів.