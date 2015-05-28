Нацбанк для запобігання зростанню інфляції зберігає облікову ставку на рівні 30%

Комітет з монетарної політики Національного банку України, враховуючи рецесивні процеси в економіці країни, вважає за доцільне збереження облікової ставки на рівні 30%.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на чергове засідання Комітету 27-28 травня.

«Члени комітету дійшли згоди щодо доцільності збереження облікової ставки на рівні 30%», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, члени комітету зазначили закріплення позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку, а також поступове відновлення довіри населення до банківської системи.

Водночас, комітет зазначив суттєве прискорення споживчої інфляції та продовження рецесивних процесів у економіці України, що супроводжується зниженням індексу виробництва базових галузей.

«За такої макроекономічної ситуації, на загальну думку членів комітету, основним внеском монетарної політики відновлення економіки повинна стати нормалізація функціонування грошово-кредитного ринку, зокрема, його валютного сегменту. Така макрофінансова стабілізація сприятиме відновленню ефективної монетарної трансмісії та надасть можливість кредитної підтримки процесів зростання банківської системи у випадку пом'якшення монетарної політики в подальшому», - наголошується в повідомленні.

Члени комітету зазначили, що під час проведення монетарної політики НБУ повинен застосовувати наявні інструменти не у відповідь на поточну інфляцію, а враховуючи її прогнозну динаміку, враховуючи інфляційні очікування населення та бізнесу.

Читайте такожНацбанк оголосив про стабілізацію валютного ринку і налаштувався на зниження інфляції

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк із 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - до 30% із 19,5% річних, що діяли раніше.

Слідом за підвищенням облікової ставки регулятор підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності, зокрема ставку одноденного рефінансування до 33% річних, і ставки з мобілізації ресурсів за допомогою продажу депозитних сертифікатів.

Жорсткість монетарної політики НБУ націлена на стабілізацію валютного ринку та курсу гривні, яка протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала до долара у 2 рази і ще в 1,8 разу з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження Нацбанком обмежень та отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., однак опісля повернулася до позначки близько 22,5-23,5 грн/дол., де утримується протягом останніх півтора місяців.