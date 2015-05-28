Нацбанк назвав кращу монету року (фото)

Конкурсна комісія за результатами таємного голосування визначила переможцем у номінації «Краща монета року» пам'ятну срібну монету номіналом 50 грн «200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка», повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, у номінації «Унікальне ідейне рішення» переможцем стала срібна монета номіналом 20 грн і монета з нейзильберу номіналом 5 грн «70 років визволення України від фашистських загарбників».

У номінації «Найкраще художнє рішення» переможцем визнана срібна монета номіналом 10 грн і монета із нейзильберу номіналом 2 грн «Цикламен коський (Кузнєцова)».

«2015 рік є знаковим для української нумізматики, адже 20 років тому, 7 травня 1995 року, була введена в обіг перша ювілейна монета, присвячена 50-річчю Перемоги у Великій вітчизняній війні», - наводяться в повідомленні слова заступника голови НБУ Якова Смолія.

За його словами, за 20 років Нацбанк ввів в обіг 650 видів пам'ятних монет. «Це значний сегмент нумізматичного світу, межі якого з кожним роком розширюються. Маючи не такий вже і великий досвід у нумізматичній сфері (деякі європейські монетні двори мають багатовікову історію), українське монетне мистецтво посіло чільне місце у світовому співтоваристві, заслужило відповідне визнання вітчизняних і зарубіжних колекціонерів», - додав Смолій.

Також він повідомив, що в 2014 році НБУ ввів в обіг 43 види (35 найменувань) пам'ятних монет, у тому числі 16 срібних, 10 біметалічних і 17 монет з нейзильберу загальним тиражем близько 700,5 тис. штук.

Довідка УНІАН. У 2015 році Національний банк України випустив в обіг пам'ятні монети номіналом 5 грн «Небесна сотня», «Революція гідності», «Євромайдан», «Київський фунікулер», «70 років Перемоги. 1945-2015», «150 років Одеському національному університету імені В. І. Мечникова», а також номіналом 2 грн «150 років Одеському національному університету імені В. І. Мечникова», «120 років Харківському зоопарку», «Яків Гниздовский», «Михайло Вербицький», «Рибки», «Галшка Гулевичівна», «Водолійчик».

Реалізація монет здійснюється через установи «Ощадбанку», банків «Фінанси і кредит», «Хрещатик», «Оксі Банк» і територіальні управління НБУ.