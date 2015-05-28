Кабмін позичив на внутрішньому ринку 1,5 мільярда для Фонду гарантування

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з даними Мінфіну, випуск облігацій проведено в рамках постанови Кабміну від 4 квітня і держбюджету на 2015 рік.

Всього за січень-квітень уряд провів цільові випуски ОВДП на загальну суму 30,804 млрд грн, у тому числі 26,100 млрд грн для докапіталізації НАК «Нафтогаз України» в рамках постанови від 23 січня і 3,204 млрд грн для докапіталізації державного «Укргазбанку» згідно з постановою від 18 березня.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 травня становив 18,2 млрд грн, що на 13% більше показника на 1 квітня.

Станом на 1 травня фонд продовжує ліквідацію 33 банків, що визнані неплатоспроможними у 2012-2014 роках, а також продовжує виведення з ринку трьох банків шляхом відчуження їх частини активів і зобов'язань на користь приймаючого банку та здійснення тимчасової адміністрації в шести банках і в банку «Київ» із метою його приєднання до «Укргазбанку».

Закон про державний бюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду в 2015 році здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики на 31,5 млрд грн для докапіталізації НАК «Нафтогаз України», а також на 36,5 млрд грн для докапіталізації банків і на 20 млрд грн - для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб.