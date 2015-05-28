Кабмін позичив на внутрішньому ринку 1,5 мільярда для Фонду гарантування
Кабінет міністрів України в квітні здійснив цільовий випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму 1,5 млрд грн із метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
Згідно з даними Мінфіну, випуск облігацій проведено в рамках постанови Кабміну від 4 квітня і держбюджету на 2015 рік.
Всього за січень-квітень уряд провів цільові випуски ОВДП на загальну суму 30,804 млрд грн, у тому числі 26,100 млрд грн для докапіталізації НАК «Нафтогаз України» в рамках постанови від 23 січня і 3,204 млрд грн для докапіталізації державного «Укргазбанку» згідно з постановою від 18 березня.
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Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 травня становив 18,2 млрд грн, що на 13% більше показника на 1 квітня.
Станом на 1 травня фонд продовжує ліквідацію 33 банків, що визнані неплатоспроможними у 2012-2014 роках, а також продовжує виведення з ринку трьох банків шляхом відчуження їх частини активів і зобов'язань на користь приймаючого банку та здійснення тимчасової адміністрації в шести банках і в банку «Київ» із метою його приєднання до «Укргазбанку».
Закон про державний бюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду в 2015 році здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики на 31,5 млрд грн для докапіталізації НАК «Нафтогаз України», а також на 36,5 млрд грн для докапіталізації банків і на 20 млрд грн - для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб.