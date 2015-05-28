Україна і Швейцарія домовляються про скасування подвійного оподаткування

Голова Міністерства фінансів України Наталія Яресько в середу, 27 травня, обговорила з послом Швейцарії в Україні Крістіаном Шененбергером підготовку угоди про уникнення подвійного оподаткування між Швейцарією та Україною.

«Увечері разом із моїм заступником Оленою Макеєвою мала честь зустрітися з послом Швейцарії Крістіаном Шененбергером, з яким говорили, серед іншого, про підготовку Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Швейцарією та Україною», – написала Яресько на своїй сторінці в мережі Facebook.

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Довідка УНІАН. Податковим кодексом встановлено порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування щодо повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.

Згідно з даними ДФС станом на початок поточного року в України укладені угоди про уникнення подвійного оподаткування з 70 країнами світу.