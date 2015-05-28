Гривня зміцнилася на міжбанку до 21,05 за долар

У четвер, 28 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 20,95/21,05 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 22,802/22,905 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,395/0,397 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,0482 грн/дол., на цю годину укладено 513 угод на суму 533,18 млн дол.