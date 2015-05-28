Порошенко запевняє, що кошти на субсидії для населення в країні є

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам з нагоди першої річниці на посту президента.

«Обурення громадян, яке вони висловлюють тарифами, має отримати абсолютно чітку прозору, зрозумілу, розжовану, якщо хочете, відповідь для кожної людини. Кожна бідна людина має переконатись, що її фінансовому стану нічого не загрожує. Кожна бідна людина повинна мати чітку інструкцію, що вона повинна зробити для того, щоб бути впевненою, що жодна зайва копійчина з її бюджету не піде. Яким це чином робиться – субсидіями», - зазначив Порошенко.

Він констатував, що основне навантаження на українців, основні платежі за газ підуть у вересні-жовтні, а до того часу «влада має зробити механізм отримання субсидій автоматичним».

Порошенко запевняє, що гроші на субсидії є, в тому числі і за рахунок коштів, які сплачують у вигляді рентних платежів комерційні структури, що видобувають нафту.

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«Автоматично ці та інші кошти ідуть на субсидії. Будуть потрібні субсидії трьом, чотирьом, п’яти мільйонам, є кошти на це. Будуть потрібні 15-ти – значить, будуть. І це має бути абсолютно прозорий і довірливий механізм, що ваші інтереси не постраждають», - додав він.

Глава держави також зауважив, доручив, аби перевірка обгрунтованості встановлення тарифів була максимально прозорою.