РФ доведеться використати "нафтову заначку" для покриття дефіциту пенсійного фонду

Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв доручив опрацювати можливість використання коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду РФ на 2016 рік і на плановий період 2017 і 2018 років, повідомляється на сайті Кабміну РФ, передає Прайм.

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"Мінфіну Росії ... Мінекономрозвитку Росії ... Мінпраці Росії ... додатково опрацювати можливість використання коштів Фонду національного добробуту для забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації на 2016 рік і на плановий період 2017 і 2018 років і про результати доповісти в уряд Російської Федерації", - йдеться в тексті доручень.

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Крім того, Мінпраці, Мінфіну, Мінекономрозвитку за участю Пенсійного фонду РФ доручено додатково опрацювати розрахунки обсягу коштів федерального бюджету у вигляді трансферту бюджету Пенсійного фонду та про результати доповісти уряду.

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Відповідні доручення були дані за підсумками низки робочих нарад кабміну.

Сукупний обсяг Фонду національного добробуту за даними на 1 травня становив 3,946 трильйона рублів.