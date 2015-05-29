Україна з початку року витратила на обслуговування держборгу $2,4 мільярда

Україна з початку року витратила близько 2,4 млрд дол. на обслуговування державного боргу, сказала в ході роботи 8-го Форуму з питань безпеки міністр фінансів України Наталія Яресько.

«З 1 січня ми витратили 2,4 млрд дол. на обслуговування держборгу 3,1 млрд дол., які ми отримали як фінансову допомогу», - сказала міністр.

Вона зазначила, що зараз на обслуговування боргів йде не менш як 5% бюджету. «Цей борг тисне на економіку і на можливість фінансувати інші витрати – на медицину, освіту, соціальну сферу», - зазначила Яресько.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що Україна в рамках виконання своїх боргових зобов'язань до кінця 2015 року витратить на обслуговування держборгу близько 90 млрд грн. При цьому, за його словами, загальний обсяг боргових платежів за зовнішніми і внутрішніми боргами в найближчі 4 роки становитиме близько 47 млрд дол. Загальний обсяг держборгу на поточний момент становить близько 70 млрд дол., причому основна його частина - близько 40 млрд дол. була сформована за часів президентства Віктора Януковича.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 квітня 2015 року становила 67,347 млрд дол., що на 2,322 млрд дол., або на 3,6% більше за показник на початок місяця.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в квітні знизилася на 107 млрд грн, або на 7% - до 1,417 трлн грн.

З початку року державний і гарантований державою борг в іноземній валюті знизився на 2,447 млрд дол., або на 3,5%, у той час як у гривневому еквіваленті показник зріс на 316 млрд грн, або на 28,7%. ле снизилась на 107 млрд грн, или на 7%, - до 1,417 трлн грн.