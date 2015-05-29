Ліквідацію банку Новинського продовжили на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації банку «Форум», підконтрольного «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського, до 16 червня 2016 року включно.

За інформацією фонду, також на цей термін продовжено повноваження ліквідатора банку Ірини Ларченко.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк "Форум" з 14 березня 2014 року, після чого 13 червня Національним банком було прийнято рішення про ліквідацію банку.

16 червня 2014 року Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення банку з ринку. У відповідь основний власник банку, «Смарт-Холдинг», повідомив про подання позову в суд з вимогою скасувати рішення про ліквідацію банку «Форум».

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Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків. Банк належить підконтрольній «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр).