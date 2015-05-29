Україна виходить з економічної кризи – Яресько

Україна поступово виходить з кризи, яка стала результатом відсутності реформ, війни на сході країни і анексії Криму, сказала під час роботи 8-го Форуму з питань безпеки міністр фінансів України Наталія Яресько.

«У нас є погані і хороші новини. Погані новини ви знаєте. Але є і хороша новина – Україна виходить з кризи. Кризи, яка стала результатом неповних реформ, війни, анексії Криму. Зараз ми повільно, але впевнено долаємо цей етап кризи», - сказала міністр.

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Вона зазначила, що для повного подолання наслідків економічного занепаду Україні необхідна загальна стабілізація економічної ситуації, поліпшення ситуації з держборгом – зниження боргового навантаження на бюджет, поліпшення інвестиційного клімату і залучення інвестицій, а також проведення фундаментальних змін в діловому середовищі.