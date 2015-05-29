Нацбанк визнав неплатоспроможним черговий банк

«28 травня 2015 року Національним банком України публічне акціонерне товариство "Український професійний банк" віднесено до категорії неплатоспроможних», - йдеться в повідомленні.

Нацбанк відзначає, що за результатами безвиїзного банківського нагляду встановлені факти, що свідчать про здійснення банком ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів банку.

За даними НБУ, на підставі цих чинників банк було віднесено до категорії проблемних і в нього було призначено куратора.

Тим не менш, акціонери «Українського професійного банку» не врахували зауваження Нацбанку щодо негайного фінансового оздоровлення банку, тому фінансовий стан фінустанови погіршився.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Український професійний банк» на підставі визнання національним банком України цього банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасова адміністрація введена на 3 місяці до 28 серпня, тимчасовим адміністратором призначена Любов Пантіна.

З початку року цей банк став 51-ю фінансовою установою, до якої була введена тимчасова адміністрація.

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Довідка УНІАН. ВАТ «Український професійний банк» (Київ) зареєстровано в січні 1992 року. За даними на сайті банку, 95,39023% його акцій належать компанії "Український інвестиційно-фінансовий альянс".