Яресько: переговори з кредиторами йдуть дуже важко

Переговори з приватними кредиторами, які Україна веде з березня цього року, йдуть досить важко, однак уряд продовжує дискусії та не знімає з себе відповідальності за ситуацію з боргом, сказала під час роботи 8-го Форуму з питань безпеки міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ми ведемо переговори про реструктуризацію боргу. Переговори йдуть дуже важко. Ми хочемо не відстрочити борг, а взяти на себе відповідальність за те, щоб поліпшити в принципі ситуацію з боргом», - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми роботи України з Фондом.

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не має перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більш як 10% ВВП. Реструктуризація стосуватиметься зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і буде включати частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Глава Мінфіну Яресько розраховує, що певні домовленості можуть бути досягнуті під час прямих переговорів між урядом і Комітетом кредиторів, який очолює американський інвестиційний фонд Franklin Templeton. Такі переговори можуть відбутися вже на початку червня.

У разі, якщо домовленості не будуть досягнуті, уряд може скористатися правом на введення мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплено законом, ухваленим парламентом і підписаним президентом.

До переліку боргів, на виплату яких може бути накладено мораторій, не входять борги перед МВФ, ЄБРР та іншими інституційними кредиторами. Право на введення мораторію Кабмін може скористатися лише щодо боргів, закріплених рішенням уряду в переліку частини державного і квазідержавного боргу, що підлягає реструктуризації, за винятком паперів держбанків – «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» і паперів Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).