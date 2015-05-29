Яресько про роботу з МВФ: «Ми домовились практично про все. Залишилося ще трохи»

Україна погодила більшість позицій з виконання програми співпраці з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом і йде в графіку реформ, передбачених програмою, сказала журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

Місія МВФ працювала в Україні з 12 травня і завершує свою роботу найближчими днями.

«Ми домовились практично про все. Залишилося ще трохи», - сказала Яресько, не уточнивши, які саме деталі залишилися для погодження.

Водночас, Яресько наголосила, що настрій представників Фонду – позитивний. «Настрій у місії – прекрасний. Ми домовились про все, практично. Відкритими залишаються тільки ряд питань, які ми повинні в червні виконати. Йдеться про кілька законопроектів, які треба ухвалити у Верховній Раді. Ми в плані, ми в програмі», - сказала міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в березні погодила програму реформ з Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Перший транш в обсягу 5 млрд дол. було виділено Україні одразу ж за погодженням програми.

12 травня до України прибула місія МВФ, яка сформує доповідь про економічний стан України та виконання країною Меморандуму про співпрацю в частині фінансової стабілізації та проведення переговорів про реструктуризацію частини боргу. Доповідь буде представлено на засіданні Ради директорів МВФ, яка ухвалить рішення про виділення нашій країні другого кредитного траншу в обсягу 1,7 млрд дол. Засідання Ради відбудеться орієнтовно наприкінці червня.

Україна розраховувала до від'їзду місії завершити переговори з приватними кредиторами про реструктуризацію частини боргу, які уряд країни веде з березня поточного року. У рамках переговорів українська сторона розраховує в 2015 році заощадити на виплатах по боргових цінних паперах до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.