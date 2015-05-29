Україна випередила Росію в рейтингу інвестпривабливості

Україна займає 89-те місце у світовому рейтингу інвестиційної привабливості, знаходячись між Філіппінами і Мальдівами. Всього у рейтингу 174 країни.

Рейтинг BDO International Business Compass складений Гамбурзьким інститутом світової економіки, пише «Європейська правда».

Лідером рейтингу є Швейцарія з показником 81,88 пункту. Далі йдуть Сингапур (81,03) та Гонконг (80,17).

До першої десятки крім Швейцарії входять ще Норвегія, Данія, Нідерланди, Британія та Швеція.

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Показник України складає 50,57 пунктів, що дозволило піднятися у рейтингу на 20 сходинок порівняно з минулим роком.

Росія займає 100-те місце, Білорусь – 85-те, Молдова – 87-ме.