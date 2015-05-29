Гривня встановилася на рівні 21,16 за долар

У п'ятницю, 29 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,02/21,16 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,05/23,18 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3970/0,3990 грн/рубль.

Читайте такожНацбанк для запобігання зростанню інфляції зберігає облікову ставку на рівні 30%

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 21,0776 грн/дол., до цієї години укладено 34 угоди на суму 16,60 млн дол.