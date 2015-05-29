Платіжний баланс України пішов у мінус на $2 мільярди

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, зокрема у квітні цього року дефіцит платіжного балансу становив 168 млн дол., що майже на 28% менше від дефіциту за квітень 2014 року.

Згідно з повідомленням, дефіцит поточних операцій у січні-квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився у 6 разів і становив 265 млн дол. (квітень – профіцит 187 млн дол.), дефіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій скоротився у 1,6 раза і становив 1,841 млрд дол. (квітень – дефіцит 355 млн дол.).

За інформацією регулятора, чистий приплив прямих іноземних інвестицій (сальдо) у січні-квітні становив 480 млн дол. (квітень – 20 млн дол.), тоді як за аналогічний період минулого року був зафіксований відплив у розмірі 1,124 млрд дол.

У січні-квітні 2015 року від'ємне сальдо за кредитами та облігаціями становило 4,267 млрд дол. (квітень – також від‘ємне, 734 млн дол.).

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у січні-березні 2015 року, за попередніми даними, зведено з дефіцитом 1,938 млрд дол., що в 2,2 раза менше від дефіциту в 4,277 млрд дол. за підсумками січня-березня 2014 року

Платіжний баланс України в 2014 році було зведено з дефіцитом 13,307 млрд дол. проти профіциту в 2,023 млрд дол. за підсумками 2013 року.