Російський Сбербанк розповів акціонерам про негативний вплив "Кримнашу" на бізнес

Зібрання розпочалося в головному офісі Сбербанку в Москві сьогодні вранці. Перед виступом президента організації Германа Грефа був показаний невеликий фільм, присвячений основним подіям 2014 року, передає Slon.ru.

Як випливало з відеоролика, різні політичні події, в тому числі, ситуація в Україні і «Кримнаш» (такий напис супроводжував один із кадрів) призвели до погіршення економічних очікувань, які на початку року були сприятливішими, кризи, різкого падіння рубля і так далі.

За словами Грефа, минулий рік став для банку найважчим за останній час, але організація виявилася набагато краще підготовлена до негативних подій, ніж у 2008 році.

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До порядку денного зборів акціонерів Сбербанку входить 12 питань, зокрема, продовження повноважень Германа Грефа і затвердження дивідендів.

Наглядова рада Сбербанку рекомендувала спрямувати на дивіденди за 2014 рік 10 млрд рублів, що складає 3,5% чистого прибутку компанії за міжнародними стандартами фінансової звітності. У 2013 році на дивіденди банк направив 72 млрд рублів, або 20% прибутку. За словами Грефа, наступного року банк розраховує повернутися до виплати дивідендів у розмірі 20% від прибутку.

За підсумками першого кварталу 2015 року чистий прибуток Сбербанку за РСБО (російськими стандартами бухобліку) становив 26,3 млрд рублів. У січні–березні 2014 року Сбербанк заробив 99,3 млрд рублів, відповідно, поточний квартальний прибуток банку порівняно з минулим роком зменшився у 3,8 разу.

ЦБ РФ належить 52,3% акцій Сбербанку, ще 47,6% акцій знаходяться у вільному обігу, в тому числі, у міноритарних акціонерів.