Активи неплатоспроможних банків оцінили в 46 мільярдів гривень

Оцінна вартість активів неплатоспроможних банків становить 46 млрд грн, при тому, що балансова вартість активів цих банків становить 287 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Фонду з посиланням на заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрія Кияка.

На його думку, активи неплатоспроможних банків є одним із джерел формування інвестиційного ринку.

За словами Кияка, у Фонді на даний момент вивчають можливість продажу майна, коли один лот буде формуватися з активів різних неплатоспроможних банків.

Він зазначив, що торги проходять в умовах максимальної прозорості та відкритості, а проведення продажу на електронних майданчиках - один із варіантів реалізації цих принципів.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 29 травня 2015 року Національний банк визнав неплатоспроможними 51 банк.