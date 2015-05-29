Активи неплатоспроможних банків оцінили в 46 мільярдів гривень
Станом на 29 травня 2015 року Національний банк визнав неплатоспроможними 51 банк
Оцінна вартість активів неплатоспроможних банків становить 46 млрд грн, при тому, що балансова вартість активів цих банків становить 287 млрд грн.
Про це повідомила прес-служба Фонду з посиланням на заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрія Кияка.
На його думку, активи неплатоспроможних банків є одним із джерел формування інвестиційного ринку.
За словами Кияка, у Фонді на даний момент вивчають можливість продажу майна, коли один лот буде формуватися з активів різних неплатоспроможних банків.
Він зазначив, що торги проходять в умовах максимальної прозорості та відкритості, а проведення продажу на електронних майданчиках - один із варіантів реалізації цих принципів.
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Як повідомляв УНІАН, станом на 29 травня 2015 року Національний банк визнав неплатоспроможними 51 банк.