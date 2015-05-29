Гривня на міжбанку знизилася до 21,18 за долар

У п'ятницю, 29 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,07/21,18.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,1130/23,2110, до російського рубля – на рівні 0,4010/0,4040.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 установився на рівні 21,0849 грн/дол., на цей час укладено 482 угоди на суму 408,54 млн дол.