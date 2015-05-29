Середня зарплата українців зросла майже до 4000 гривень

Середня заробітна плата громадян України в квітні зросла порівняно з березнем на 3,5% і становить 3998 грн, повідомила Державна служба статистики.

У березні показник середньої заробітної плати становив 3863 грн.

Традиційно найвищі зарплати було зафіксовано в сферах авіатранспорту (18011 грн), фінансової й страхової діяльності (9676 грн), інформації й телекомунікацій (7085 грн), а також науково-технічної діяльності (6784 грн). Зарплати вищі за середні в березні, за даними Держстату, отримали працівники промисловості (4636 грн), торгівлі та ремонту автотранспортних засобів (4535 грн). Найнижчі зарплати зафіксовано у сферах освіти (2795 грн), охорони здоров'я (2536 грн), поштової та кур'єрської діяльності (2130 грн) а також функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури (2694 грн).

При цьому, за інформацією Держстату, індекс реальної заробітної плати у квітні становив 90,8%, що означає зниження купівельної спроможності українців на 9,2%. У січні-квітні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року реальна заробітна плата скоротилася на 22,5%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість з заробітної плати в Україні в квітні порівняно з березнем знизилася на 110 млн грн – до 1,5 млрд грн.

Цього тижня профспілки України виступили з рядом вимог до уряду, зокрема, про усунення заборгованості з заробітної плати. У зв'язку з цим Кабінет міністрів України має намір присвятити одне з найближчих засідань цьому питанню.

Уряд передбачає індексацію заробітних плат і пенсій до кінця 2015 року за умови припинення війни і відновлення економіки. Зокрема, міністр соціальної політики України Павло Розенко раніше повідомляв, що розмір мінімальної зарплати і пенсії зросте з 1 грудня 2015 року в середньому на 13%.