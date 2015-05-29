Реальний ефективний обмінний курс гривні за місяць зміцнився на 11,3%

Реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні до основних іноземних валют зріс у квітні 2015 року на 11,3% порівняно з березнем, з початку року РЕОК зріс на 0,9%.

Про це повідомляється в макроекономічному і монетарному огляді регулятора за квітень.

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Згідно з повідомленням, водночас номінальний ефективний обмінний курс (НЕОК) гривні у квітні знецінився на 2%, переважно за рахунок істотнішого зміцнення курсу рубля до долара, ніж зміцнення гривні. З початку року НЕОК знецінився на 33%.

За даними НБУ, офіційний обмінний курс гривні у квітні зміцнився на 10,2%.

«Зниженню напруги на валютному ринку сприяли як оперативні регуляторні заходи Національного банку, так і початок реалізації нової чотирирічної програми фінансової допомоги в рамках механізму розширеного фінансування EFF з МВФ», - говориться в огляді.

Як повідомляв УНІАН, гривня протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 2 рази і ще в 1,8 раза – з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України у квітні скоротилися на 3,4% - до 9,631 млрд дол. НБУ розраховує до кінця 2015 року наростити золотовалютні резерви до 18,3 млрд дол.

Довідка УНІАН. Реальний ефективний обмінний курс є індикатором зміни цінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів до продукції, виробленої в країнах - основних торговельних партнерах України на внутрішньому і світовому ринку. Економічний зміст полягає у відображенні зміни обмінного курсу, скоригованого на рівень інфляції в Україні і в країнах-торговельних партнерах.