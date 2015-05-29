Прямі переговори між урядом і комітетом кредиторів України відбудуться 5 червня – Мінфін

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів України, текст якого має УНІАН.

«Наступного тижня в Лондоні відбудуться інтенсивні переговори між радниками, після чого в п`ятницю, 5 червня, з метою оцінки прогресу в переговорах відбудеться телефонна розмова між представниками міністерства та Комітету кредиторів», - йдеться в заяві.

У Мінфіні висловили впевненість, що результатом переговорів стане домовленість про реструктуризацію частини держборгу, яка відповідає умовам програми ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду.

«Міністерство фінансів України також вітає заяву міністра фінансів Німеччини Вольфганга Шойбле про те, що міністри фінансів країн Великої сімки підтримують успішне завершення реструктуризації боргу України», - підкреслили в Мінфіні.

Раніше міністр фінансів відзначала, що переговори з кредиторами, комітет яких очолює американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, йдуть непросто. У випадку, якщо домовленості не будуть досягнуті, уряд може скористатися правом на введення мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплено законом, прийнятим парламентом і підписаним президентом.

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У перелік боргів, на виплату яких може бути накладений мораторій, не входять борги перед МВФ, ЄБРР та іншими інституційними кредиторами. Правом на введення мораторію Кабмін може скористатися тільки відносно боргів, закріплених рішенням уряду в переліку частини державного та квазідержавного боргу, що підлягає реструктуризації, за винятком паперів держбанків - «Ощадбанку», «Укрексімбанку» і паперів Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).

Україна почала переговори з реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня - відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми роботи України з Фондом.