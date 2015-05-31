МВФ різко погіршив прогноз для економіки України
23:08, 31 травня 2015Фінанси
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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні погіршила прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2015 році з 5,5 % до 9 %.
REUTERS
Про це йдеться в заяві голови місії Миколи Георгієва, повідомляє РБК-Україна.
"Місія переглянула прогноз зростання в 2015 році у бік зниження до 9 відсотків і прогнозує інфляцію на кінець року в розмірі 46 відсотків. Інфляція в основному була обумовлена разовими наскрізними наслідками великої девальвації валютного курсу в лютому, а також необхідним підвищенням цін на енергоносії", - зазначив Георгієв.
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Нагадаємо, в НБУ заявляли, що очікують падіння ВВП України на 9% до кінця 2015 р.
Зазначимо, у НБУ очікують інфляцію на рівні 45% до кінця 2015 р.
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