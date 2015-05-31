МВФ різко погіршив прогноз для економіки України

Про це йдеться в заяві голови місії Миколи Георгієва, повідомляє РБК-Україна.

"Місія переглянула прогноз зростання в 2015 році у бік зниження до 9 відсотків і прогнозує інфляцію на кінець року в розмірі 46 відсотків. Інфляція в основному була обумовлена разовими наскрізними наслідками великої девальвації валютного курсу в лютому, а також необхідним підвищенням цін на енергоносії", - зазначив Георгієв.

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Нагадаємо, в НБУ заявляли, що очікують падіння ВВП України на 9% до кінця 2015 р.

Зазначимо, у НБУ очікують інфляцію на рівні 45% до кінця 2015 р.