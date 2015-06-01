МВФ помітив ознаки економічної стабільності в Україні

Про це повідомив глава місії Микола Георгієв, передає РБК-Україна.

За його словами, в останні місяці поступово з'являються ознаки встановлення економічної стабільності.

"Валютний ринок залишався в цілому стабільним. Валові міжнародні резерви, хоча раніше досить низькі, на кінець квітня зросли до $9,6 млрд. Депозити банків у національній валюті відновлюються. Виконання бюджету в перші місяці в 2015 році було краще очікуваного, частково через дії тимчасових факторів", - додав Георгієв.

Він зазначив, що українська влада також має намір завершити триваючу реструктуризацію боргу у відповідності з цілями програми.

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"Це стане запорукою для забезпечення з високою ймовірністю стійкості державного боргу і продовження фінансування програми в повному обсязі, що є вимогою для завершення перегляду. У більш широкому сенсі, фінансова підтримка зусиль, які Україна докладає для реформ, з боку офіційних та приватних кредиторів є життєво важливим фактором для успіху програми", - підкреслив глава місії.