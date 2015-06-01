МВФ кредитуватиме економіку України лише після реструктуризації держборгу – заява

Подальше виконання програми кредитування економіки України з боку Міжнародного валютного фонду можливе за умови досягнення компромісу між Україною та приватними кредиторами у питанні реструктуризації частини державного боргу.

Про це йдеться у заяві голови місії МВФ Ніколая Георгієва, текст якої має УНІАН.

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«Влада країни має намір завершити реструктуризацію боргу у відповідність із цілями програми. Це стане запорукою забезпечення стійкості держборгу і продовження фінансування програми (кредитування з боку МВФ - УНІАН) у повному обсязі, - йдеться в заяві. - У широкому сенсі фінансова підтримка зусиль, які докладає Україна для проведення реформ, з боку офіційних і приватних інвесторів - це життєво важливий фактор для успіху програми».

Як повідомляв УНІАН, Україна розпочала переговори з реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд доларів 13 березня - одразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд доларів з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми роботи України з фондом.

Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не має перевищити позначку у 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Очільниця Мінфіну Наталія Яресько розраховує, що певні домовленості можуть бути досягнуті під час прямих переговорів між урядом та Комітетом кредиторів, який очолює американський інвестиційний фонд Franklin Templeton. Такі переговори заплановані на 5 червня.

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У разі, якщо домовленостей не буде досягнуто, уряд може скористатися правом на введення мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплено законом, прийнятим парламентом і підписаним президентом.

До переліку боргів, на виплату яких може бути накладено мораторій, не входять борги перед МВФ, ЄБРР та іншими інституційними кредиторами. Правом на введення мораторію Кабмін може скористатися тільки стосовно боргів, закріплених рішенням уряду у переліку частини державного та квазідержавного боргу, що підлягає реструктуризації, за винятком паперів держбанків - «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» і паперів Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).