Сьогодні в Україну прибуває делегація Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Візит делегації триватиме по 5 червня, повідомляє прес-служба ЄБРР. Делегація банку відвідає Одесу та Київ.

Рада директорів ЄБРР проведе ряд зустрічей з представниками органів державної та регіональної влади, іноземними та місцевими інвесторами, а також з представниками неурядових організацій, щоб обговорити питання політичного та економічного розвитку України.

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До складу делегації увійдуть: Тамзін Бартон, яка представляє Європейський інвестиційний банк, Пітер Баш, який представляє Євросоюз, Рафаель Белло (Франція), Ганна Брандт (Швеція, Ісландія та Естонія), Тошіюкі Фуруї (Японія), Збігнєв Хокуба (Болгарія, Польща та Албанія), Ове Єнсен (Данія, Ірландія, Литва та Косово), Денис Морозов (РФ, Білорусь і Таджикистан), Пол Влаандрен (Нідерланди, Монголія, КЮР Македонія, Вірменія), Хайнц Кауфманн та Артем Шевальов (Швейцарія, Україна, Ліхтенштейн, Туркменістан, Сербія, Чорногорія і Молдова).

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 травня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання з надання сукупної суми в 10,94 млрд євро для 343 проектів у країні.