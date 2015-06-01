МВФ продовжить переговори з Україною щодо виконання програми кредитування на рівні експертів

Міжнародний валютний фонд продовжить переговори з виконання програми кредитування української економіки з використанням розширеного механізму фінансування (EFF) на рівні експертів, заявляє голова місії Фонду Ніколай Георгієв.

Як йдеться у його заяві, текст якої має УНІАН, «місія провела з владою конструктивні дискусії щодо заходів, необхідних для завершення першого перегляду програми у рамках угоди EFF. Розуміння було досягнуто з більшості питань, і дискусії будуть продовжені у найближчі дні, щоб досягти остаточних домовленостей на рівні експертів. Потім це вимагатиме узгодження з боку керівництва та Ради директорів МВФ».

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Раніше Георгієв зазначив, що Україна виконала критерії виконання програми, і всі структурні маяки програми перебувають у процесі виконання.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ працювала в Україні з 12 травня. У березні Україна і МВФ погодили програму кредитування економіки обсягом 17,5 млрд доларів терміном на 4 роки.