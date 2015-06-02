Берлін, Париж, МВФ і ЄС готують "останню пропозицію" для Греції

У ході тригодинної зустрічі, яка відбулась у Берліні, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовились "з великою інтенсивністю" продовжувати пошук вирішення боргової кризи в Греції, повідомляє DW.DE. До зустрічі неочікувано долучились також голови Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і Європейського Центробанку Маріо Драгі.

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Як повідомляє офіційний представник уряду Німеччини, сторони в останні дні тісно взаємодіяли одна з одною і мають намір підтримувати контакт надалі - також за участю Афін.

Міжнародні кредитори розробили для Греції "останню компромісну пропозицію". Сторони мають намір виробити спільну позицію, яка "суворо ґрунтується на існуючій програмі".

Упродовж кількох місяців Греція веде з кредиторами переговори про виплату фінансової допомоги в обмін на проведення необхідних політичних та економічних реформ в країні. 5 червня закінчується термін чергової виплати Греції в МВФ за боргом розміром близько 300 млн євро. Загальна сума чотирьох червневих виплат Афін в МВФ становить 1,6 млрд євро. Поточна програма міжнародної фінансової допомоги для Греції добігає кінця у червні 2015 року.